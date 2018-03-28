В Домодедово самолет задымился на взлетной полосе во время разбега

Интерфакс
21:19, 27 марта 2018
Надежный источник

В Домодедово самолет Boeing 737 авиакомпании «Глобус», который должен был вылететь в Новосибирск, задымился на взлетно-посадочной полосе во время разбега.

Экипаж применил экстренное торможение, сообщает «Интерфакс». Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, пострадавших нет. В самолете находились 129 пассажиров и семь членов экипажа.

Причиной задымления, по предварительным данным, стало попадание влаги в систему кондиционирования, сообщили пресс-службе группы компаний S7, в которую входит «Глобус».

Следственный комитет начал проверку.

По имеющимся сейчас у Росавиации данным, прерванный взлет самолета «Boeing 737-800» произошел после разбега в 1 км. В процессе разбега экипаж сообщил о задымлении в салоне. 

Интерфакс
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