Uber прекратит испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии

Ранее издание San Francisco Chronicle опубликовало письмо главы калифорнийского департамента автотранспорта, адресованное представителю Uber. В нем, в частности, говорилось, что если компания решит продлить разрешение, ей нужно будет предоставить департаменту результаты расследования о ДТП с участием самоуправляемой машины Uber в Аризоне.

«Мы не станем продлевать разрешение, понимая, что в ближайшем будущем наши самоуправляемые автомобили не будут ездить по дорогам общего пользования», — заявил CNN представитель компании.

Компания Uber не будет продлевать разрешение на испытания беспилотных автомобилей в штате Калифорния, сообщает CNN. Действующее разрешение истекает 31 марта.

Беспилотная машина Uber 18 марта сбила насмерть женщину в городе Темпе в штате Аризона. В машине находился водитель, но автомобиль двигался в режиме автопилота. Это первый задокументированный случай смерти пешехода в результате ДТП с участием самоуправляемого автомобиля.

Полиция и несколько правительственных агентств начали расследование инцидента. Полицейские заявили, что машина не виновата: столкновение произошло в темное время суток, в женщина переходила дорогу в неположенном месте. При этом предварительный анализ показал, что самоуправляемый автомобиль не сбавил скорость перед столкновением.

После ДТП Uber временно приостановила испытания своих автономных автомобилей не только в Аризоне, но и в штатах Калифорния и Пенсильвания, а также в Канаде.