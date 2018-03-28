МИД РФ обвинил Великобританию в неспособности обеспечить безопасность российских граждан

МИД РФ
09:54, 28 марта 2018
Надежный источник

Российский МИД заявил, что власти Великобритании «систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан». 

В качестве примера МИД в своем заявлении привел: «загадочное самоубийство» Бориса Березовского, смерть при невыясненных обстоятельствах Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, а также «покушение на жизнь и здоровье» Сергея и Юлии Скрипаль.

По делу Скрипалей, говорится в заявлении МИД, «Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию».

Действия британских властей при расследовании дела Скрипалей, сообщил МИД РФ, свидетельствуют о незаинтересованности в раскрытии этого преступления, а также «наводят на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании».

«Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации», — заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании. 

МИД РФ
Заявление МИД России опубликовано через несколько часов после того, как «Коммерсант» написал о презентации, представленной иностранным дипломатам на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В документе, в частности, говорилось, что Россия «безо всяких сомнений» несет ответственность за покушение на Сергея и Юлию Скрипалей.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в английском городе Солсбери.
Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей и объявила 23 российских дипломата персонами нон грата.
О высылке российских дипломатов из-за дела Скрипалей также объявили США и ряд европейских стран.
Россия обвинения в причастности к покушению на Скрипалей категорически отрицает. В ответ на высылку своих дипломатов из США и стран Евросоюза власти РФ обещают дать зеркальный ответ.

Дело об отравлении Скрипалей

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