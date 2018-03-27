Суд Краснодарского края отказался снять запрет с расследования ФБК про Дерипаску и Рыбку

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Усть-Лабинского городского суда о запрете расследования Фонда борьбы с коррупцией про Олега Дерипаску и Настю Рыбку. Об этом «Медиазоне» рассказал юрист правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального 8 февраля опубликовал расследование про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. По данным ФБК, они вместе отдыхали на яхте Дерипаски в компании сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки. По мнению Навального, эта поездка — форма взятки Приходько.

Дерипаска назвал информацию ФБК «лживыми обвинениями» и пригрозил Навальному судом. 9 февраля выяснилось, что расследование (или его части) признаны запрещенной информацией судом Усть-Лабинского района Кубани, где бизнесмен провел детство и платит налоги. Решение суда было принято в рамках иска Дерипаски к Рыбке из-за публикации его частных фото и видео.

На основании решения Усть-Лабинского суда Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ убрать фото и видео из новостей о расследовании, а с 15 февраля начал блокировать сайт Навального, который отказался удалить само расследование. 24 февраля Навальный все-таки удалил его со своего сайта.

Представители ФБК подали в Усть-Лабинский городской суд жалобу на блокировку расследования. Рассмотрение этой жалобы перенесли в Краснодарский краевой суд.