НАТО на треть сократило российское представительство в альянсе из-за дела Скрипалей

Столтенберг заявил, что эти меры приняты в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Максимальная численность российской миссии в альянсе сокращена на 10 человек — до 20 сотрудников.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг аннулировал аккредитацию семерых представителей российской миссии в НАТО; еще троим россиянам не одобрят заявки на аккредитацию.

США, Канада и ряд европейских стран 26 марта объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу Скрипалей. На данный момент объявлено о выдворении 143 дипломатов.

Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Из-за дела Скрипалей Великобритания уже выслала 23 российских дипломата.

Россия отвергает обвинения в причастности к отравлению. В ответ на высылку российских дипломатов из Лондона Москва выдворила 23 британских дипломата. На коллективную высылку дипломатов из США и стран Европы российские власти еще не ответили.