В Ростове-на-Дону участников запрещенной организации Misanthropic Division приговорили за нападение на журналиста

Интерфакс
12:38, 26 марта 2018
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Четверо участников экстремистской организации Misanthropic Division, запрещенной в России, признаны виновными по делу о нападении в Ростове-на-Дону на журналиста Владислава Рязанцева.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону, рассмотрев дело, приговорил Руслана Павлюка к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Андрея Безуглова — к 3 годам 8 месяцам заключения в колонии общего режима и 6 месяцам ограничения свободы.

Третий фигурант дела Сергей Корнеев получил 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Еще одного обвиняемого — Александра Вишнякова — суд приговорил к 300 часам обязательных работ. Вишняков и Корнеев ранее признали свою вину, напомнили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Нападение на журналиста Владислава Рязанцева — координатора «Левого блока», сотрудничающего с «Кавказским узлом» — было совершено в Ростове-на-Дону в январе 2017 года. Рязанцев в результате нападения получил перелом правой руки.
Ответственность за нападение на Рязанцева взяли на себя представители националистических организаций, заявившие, что с журналистом была проведена «воспитательная работа».
Misanthropic Division в июле 2015 года была признана экстремистской и запрещена в РФ решением Красноярского краевого суда. 
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