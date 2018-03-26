МЧС завершило обследование кемеровского торгового центра после пожара. Опознаны 17 погибших

МЧС завершило обследование всех помещений сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом рассказали на очередном совещании оперативного штаба спасателей.

Там подтвердили, что на 14:00 по Москве найдены 64 погибших, из которых опознаны 17 человек. Следователи продолжают собирать генетические пробы у родственников для опознания погибших.

Глава МЧС Владимир Пучков заметил, что из-под завалов извлекли 58 из 64 погибших.

Операция в торговом центре продолжается, специалисты разбирают завалы строительного мусора. При этом сохраняется угроза обрушения несущих конструкций здания.

На совещании подчеркнули, что из госпитализированных пострадавших никто не умер. Их состояние не ухудшилось. Всего в больницах находятся 12 человек. Общее количество пострадавших составило 52 человека.