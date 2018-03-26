Материальный ущерб от пожара в торговом центре в Кемерово оценили в четыре миллиарда рублей

Три миллиарда рублей, по оценкам ВСС, составляет ущерб, причиненный «имущественному комплексу в целом». Еще примерно в один миллиард рублей оценивается имущество, потерянное арендаторами в результате пожара.

Ущерб от пожара, произошедшего в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово предварительно оценивается в четыре миллиарда рублей, сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Площадь пожара, по оценкам МЧС , составляла 1,6 тысячи квадратных метров. Между четвертым и третьим этажами здания обрушилась кровля на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

В результате пожара, по последним официальным данным, погибли 53 человека (источники сообщали о гибели 55 человек). 11 пострадавших находятся в больницах, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Еще около 40 человек после того, как им была оказана первая помощь, отправлены на амбулаторное лечение.

Причины пожара пока не установлены. Сообщалось, что в торговом центре не сработала пожарная сигнализация и не была организована эвакуация.