Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал российских дипломатов, высылаемых из США, Канады и ряда стран Европы, «сотрудниками разведки», а их коллективную высылку — крупнейшей в истории.

«Сегодняшний исключительный международный ответ наших союзников останется в истории как крупнейшая коллективная высылка сотрудников российской разведки. Она поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно», — написал Джонсон в твиттере (англ. яз.)

США, Канада и ряд европейских стран 26 марта объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Всего на данный момент известно о выдворении 132 человек.

США вышлет 60 российских дипломатов, 12 из которых работают в российской миссии при ООН. В администрации президента Дональда Трампа заявили, что это сотрудники российских спецслужб, использующих миссию при ООН как прикрытие.

Ранее 23 российских дипломата выслала Великобритания. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что британские власти высылают только тех дипломатов, которые, по их данным, работают на российскую разведку.

После высылки 23 российских дипломатов из Лондона Россия выслала такое же количество британских дипломатических сотрудников. Ответных мер на коллективную высылку США, Канады и стран Европы пока не было, но российские власти пообещали, что они последуют.