В Кемеровской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Интерфакс
14:39, 25 марта 2018
Надежный источник

Глава МЧС Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре. Он заметил, что это нужно для оказания поддержки местным службам.

Всего, по словам замглавы управления МЧС по региону Евгения Дедюхина, при пожаре пострадали 24 человека. Шесть из них находятся в больнице, двое — в тяжелом состоянии.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин рассказал журналистам, что родственники не могут связаться с 17 человеками, которые, предположительно, могут находиться в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Интерфакс
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. На момент публикации новости он продолжался более пяти часов.
В результате пожара погибли, по последним данным, трое детей и женщина. Также, скорее всего, погибли около 200 животных, которые были в контактном зоопарке на территории ТЦ.

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