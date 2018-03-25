В Кемеровской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Глава МЧС Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре. Он заметил, что это нужно для оказания поддержки местным службам.

Всего, по словам замглавы управления МЧС по региону Евгения Дедюхина, при пожаре пострадали 24 человека. Шесть из них находятся в больнице, двое — в тяжелом состоянии.