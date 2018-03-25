В Биробиджанском психоневрологическом интернате от пневмонии умерли пять человек. СК начал проверку

В Биробиджанском психоневрологическом интернате от пневмонии за две недели умерли пять человек. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по Еврейской автономной области.

Четверо пациентов умерли в период с 15 по 21 марта, еще один умер 25 марта. Конкретные причины смерти следствие намерено установить в ходе экспертизы. СК также проверит документацию учреждения, чтобы оценить действия персонала.

При этом в интернате зафиксировали еще 12 пациентов с респираторными заболеваниями, из них девять — с подозрением на пневмонию. Для них организовали наблюдение врачей.

Никаких подробностей о личности умерших СК не приводит. В интернате содержатся пожилые люди, а также инвалиды с психическими заболеваниями старше 18 лет.