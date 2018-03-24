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Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась без медалей на чемпионате мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев
06:37, 24 марта 2018
Надежный источник

Российская фигуристка, чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова заняла пятое место в одиночной женской программе на чемпионате мира в Милане.

Загитова заняла второе место по итогам короткой программы, но во время исполнения произвольной 23 марта трижды упала. 

Выиграла первенство канадская спортсменка Кейтлин Осмонд. Второе и третье место заняли японки Вакаба Хигучи и Сатако Мияхара. Итальянка Каролина Костнер, претендовавшая на первое место по итогам короткой программы, стала четвертой, россиянка Мария Сотскова — восьмой.

На чемпионате мира в Милане россиянин Михаил Коляда занял второе место в мужской одиночной программе. В парном катании серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева в чемпионате не участвовала из-за травмы.
15-летняя Алина Загитова выступает на высшем уровне первый сезон. Она выиграла чемпионат Европы, финал Гран-при, а также золото и серебро Олимпиады в Пхенчхане. Чемпионат мира в Милане — первый взрослый турнир, на котором она осталась без медалей.

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