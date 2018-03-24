Двух футболистов сборной России заметили в баре после поражения от Бразилии. Их оштрафовали, сами игроки извинились
Футболисты сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер будут оштрафованы за то, что посетили бар после игры со сборной Бразилии. Как говорится в пресс-релизе РФС, их поведение «сказывается на имидже сборной» и «дает повод для ненужных разговоров».
Утром 24 марта стало известно, что Рауша и Нойштедтера видели в Duran Bar в центре Москвы накануне ночью.
«После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа», — заявили футболисты.