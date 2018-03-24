Двух футболистов сборной России заметили в баре после поражения от Бразилии. Их оштрафовали, сами игроки извинились

Футболисты сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер будут оштрафованы за то, что посетили бар после игры со сборной Бразилии. Как говорится в пресс-релизе РФС, их поведение «сказывается на имидже сборной» и «дает повод для ненужных разговоров».

Утром 24 марта стало известно, что Рауша и Нойштедтера видели в Duran Bar в центре Москвы накануне ночью.