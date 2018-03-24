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Двух футболистов сборной России заметили в баре после поражения от Бразилии. Их оштрафовали, сами игроки извинились

Российский футбольный союз
16:10, 24 марта 2018
Надежный источник

Футболисты сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер будут оштрафованы за то, что посетили бар после игры со сборной Бразилии. Как говорится в пресс-релизе РФС, их поведение «сказывается на имидже сборной» и «дает повод для ненужных разговоров».

Утром 24 марта стало известно, что Рауша и Нойштедтера видели в Duran Bar в центре Москвы накануне ночью.

«После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа», — заявили футболисты.

Российский футбольный союз
Сборная России 23 марта играла в «Лужниках» со сборной Бразилии и проиграла со счетом 0:3. Ни Нойштедтер, ни Рауш не принимали участия в игре; Рауш даже не попал в заявку.
Следующая товарищеская игра у сборной России с Францией. Она состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
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