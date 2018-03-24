Друг Скрипаля рассказал о его письме Путину с просьбой о возвращении. В Кремле получение письма отрицают 

Школьный друг Сергея Скрипаля Владимир Тимошков рассказал, что Скрипаль из Великобритании написал президенту Россию Владимиру Путину с просьбой о помиловании и разрешении вернуться в РФ.

«Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить приехать в Россию, потому как [там жили его] мать, брат, да вообще родственники», — рассказал Тимошков BBC News.

В Кремле информацию о письме Скрипаля Путину не подтвердили. «Это не так», — сказал РИА Новости Дмитрий Песков.