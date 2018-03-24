Друг Скрипаля рассказал о его письме Путину с просьбой о возвращении. В Кремле получение письма отрицают
Школьный друг Сергея Скрипаля Владимир Тимошков рассказал, что Скрипаль из Великобритании написал президенту Россию Владимиру Путину с просьбой о помиловании и разрешении вернуться в РФ.
«Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить приехать в Россию, потому как [там жили его] мать, брат, да вообще родственники», — рассказал Тимошков BBC News.
В Кремле информацию о письме Скрипаля Путину не подтвердили. «Это не так», — сказал РИА Новости Дмитрий Песков.
«Он мне позвонил из Лондона. <…> Он сожалел. Потому что жизнь у него пошла на перекосяк. А как человека мне, конечно, жалко, его. И Юльку жалко», — сказал Тимошков.
Сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России по статье о госизмене за работу на британскую разведку. В 2010 году его выдали Великобритании в обмен на российских агентов, разоблаченных на Западе.
4 марта 2018 года Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери. По сообщению британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.
Великобритания заявила, что отравляющее вещество было разработано в СССР, и возложила ответственность за покушение на Россию. В РФ эти обвинения отрицают. Отравление Скрипалей спровоцировало дипломатический кризис между странами.