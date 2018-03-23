Издание «Чита.ру» объявило бойкот члену комиссии по этике Владимиру Позднякову, который избирался в Госдуму от Забайкалья
Издание «Чита.ру» объявило бойкот депутату Госдумы от КПРФ, члену комиссии по этике Владимиру Позднякову, который избирался в парламент в том числе от Забайкальского края. Статья под названием «Депутат Поздняков, мы вас не хотим» опубликована 23 марта.
Журналисты считают, что члены комиссии по этике действовали лицемерно при рассмотрении жалоб журналисток Фариды Рустамовой и Дарьи Жук на Леонида Слуцкого. «Они не пытались устанавливать истину в поведении Слуцкого, отсылая для этого к правоохранительным органам, но „истину“ в поведении журналисток установили сразу», — сказано в заявлении.
Своим решением комиссия «признала нормой возможность сексуальных домогательств», заявили журналисты.
Высказывания лично Владимира Позднякова редакция «Читы.ру» считает «недостойными не только владеющего мандатом, но и мужчины в принципе». В частности, депутат дал интервью «Ленте.ру», в котором сказал, что видит, «доступна или недоступна» женщина.
В знак поддержки журналисток Фариды Рустамовой («Русская служба Би-би-си»), Дарьи Жук («Дождь») и Екатерины Котрикадзе (RTVI), несогласия и разочарования Госдумой и крайнего возмущения избранным от нашего региона депутата мы заявляем о бойкоте Владимира Позднякова. С настоящего момента и до того, как он не пересмотрит свою позицию, редакция «Чита.Ру» прекращает любые взаимоотношения с Поздняковым как с ньюсмейкером.