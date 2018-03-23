Издание «Чита.ру» объявило бойкот члену комиссии по этике Владимиру Позднякову, который избирался в Госдуму от Забайкалья

Издание «Чита.ру» объявило бойкот депутату Госдумы от КПРФ, члену комиссии по этике Владимиру Позднякову, который избирался в парламент . Статья под названием «Депутат Поздняков, мы вас не хотим» опубликована 23 марта.

Журналисты считают, что члены комиссии по этике действовали лицемерно при рассмотрении жалоб журналисток Фариды Рустамовой и Дарьи Жук на Леонида Слуцкого. «Они не пытались устанавливать истину в поведении Слуцкого, отсылая для этого к правоохранительным органам, но „истину“ в поведении журналисток установили сразу», — сказано в заявлении.

Своим решением комиссия «признала нормой возможность сексуальных домогательств», заявили журналисты.

Высказывания лично Владимира Позднякова редакция «Читы.ру» считает «недостойными не только владеющего мандатом, но и мужчины в принципе». В частности, депутат дал интервью «Ленте.ру», в котором сказал, что видит, «доступна или недоступна» женщина.