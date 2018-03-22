Слуцкий заявил, что 8 марта просил прощения у женщин не из-за домогательств

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого обвинили в домогательствах, рассказал, что 8 марта в фейсбуке просил прощения у женщин не в связи с этой ситуацией. Об этом Слуцкий заявил 21 марта на заседании комиссии по этике, его слова «Коммерсанту» пересказал другой депутат.

В среду после дачи разъяснений комиссии депутат уже говорил, что ему не за что стыдиться. Он также добавил, что «мужчина, у которого самые близкие друзья — это его семья, обречен на успех в любой, самой непростой ситуации».

8 марта, уже после обвинений в домогательствах, Слуцкий написал в фейсбуке: «Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу».

Комиссия по вопросам депутатской этики выслушала журналисток, которые выдвинули обвинения против Слуцкого, но не нашла никаких нарушений в поведении депутата.

После решения комиссии от работы с Думой или некоторыми ее депутатами отказались РБК, «Коммерсант», «Дождь», «Лента.ру» и «Эхо Москвы».