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Слуцкий заявил, что 8 марта просил прощения у женщин не из-за домогательств

Коммерсант
06:12, 22 марта 2018
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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого обвинили в домогательствах, рассказал, что 8 марта в фейсбуке просил прощения у женщин не в связи с этой ситуацией. Об этом Слуцкий заявил 21 марта на заседании комиссии по этике, его слова «Коммерсанту» пересказал другой депутат.

В среду после дачи разъяснений комиссии депутат уже говорил, что ему не за что стыдиться. Он также добавил, что «мужчина, у которого самые близкие друзья — это его семья, обречен на успех в любой, самой непростой ситуации».

Коммерсант
8 марта, уже после обвинений в домогательствах, Слуцкий написал в фейсбуке: «Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу».
Комиссия по вопросам депутатской этики выслушала журналисток, которые выдвинули обвинения против Слуцкого, но не нашла никаких нарушений в поведении депутата.
После решения комиссии от работы с Думой или некоторыми ее депутатами отказались РБК, «Коммерсант», «Дождь», «Лента.ру» и «Эхо Москвы».

Обвинения против депутата Слуцкого

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