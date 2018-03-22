Пострадавший при отравлении Скрипалей полицейский выписан из больницы

Сержант полиции Ник Бейли, пострадавший при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, выписан из больницы.

Сержант сказал, что «обычная жизнь, вероятно, уже никогда не будет прежней» и поблагодарил сотрудников больницы (англ. яз.).

Сержант Ник Бэйли одним из первых прибыл на место происшествия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Считается, что он попал под действие химиката, который использовался при покушении. В первые дни он находился в критическом состоянии.

Власти Великобритании утверждают, что при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного в России за госизмену, использовалось химоружие класса «Новичок», созданное в СССР.

Власти РФ отрицают, что оружие под таким названием разрабатывалось в России или СССР. Ученые, предположительно работавшие над этим проектом, утверждают обратное.