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Пострадавший при отравлении Скрипалей полицейский выписан из больницы

BBC News
18:46, 22 марта 2018
Надежный источник

Сержант полиции Ник Бейли, пострадавший при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, выписан из больницы.

Бейли выпустил заявление, в котором выразил благодарность за поддержку.

Сержант сказал, что «обычная жизнь, вероятно, уже никогда не будет прежней» и поблагодарил сотрудников больницы (англ. яз.).

BBC News
Сержант Ник Бэйли одним из первых прибыл на место происшествия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Считается, что он попал под действие химиката, который использовался при покушении. В первые дни он находился в критическом состоянии.
Власти Великобритании утверждают, что при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного в России за госизмену, использовалось химоружие класса «Новичок», созданное в СССР.
Власти РФ отрицают, что оружие под таким названием разрабатывалось в России или СССР. Ученые, предположительно работавшие над этим проектом, утверждают обратное.

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