Минобороны РФ сообщило о DDoS-атаке на свой сайт под конец голосования за названия нового оружия
Министерство обороны России сообщило о совершении 22 марта семи DDoS-атак на свой сайт с территории Западной Европы, США и Украины.
Ведомство связало атаки с голосованием за названия для нового российского оружия (были выбраны названия «Буревестник», «Посейдон» и «Пересвет»).
Самые мощные атаки произошли в последний час голосования. Все они были отражены, заявили в Минобороны.
«В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту — десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени», — сообщили в военном ведомстве.
Новое оружие, название для которого было выбрано в ходе голосования на сайте Минобороны, представил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин 1 марта. Путин заявил, что это вооружение способно преодолевать любую систему противоракетной обороны.