Минобороны РФ сообщило о DDoS-атаке на свой сайт под конец голосования за названия нового оружия

Министерство обороны России сообщило о совершении 22 марта семи DDoS-атак на свой сайт с территории Западной Европы, США и Украины.

Ведомство связало атаки с голосованием за названия для нового российского оружия (были выбраны названия «Буревестник», «Посейдон» и «Пересвет»).

Самые мощные атаки произошли в последний час голосования. Все они были отражены, заявили в Минобороны.