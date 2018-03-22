Британский суд разрешил взять образцы крови у Скрипалей для анализа в ОЗХО

В Великобритании суд разрешил взять образцы крови у Сергея и Юлии Скрипалей для анализа экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Организации также будут переданы их медицинские записи.

Дело было заслушано в суде, который занимается принятием решений в интересах людей, которые не в состоянии это сделать сами.

В решении сказано, что 14-16 марта правительство Великобритании попросило ОЗХО прислать экспертов для помощи в анализе химикатов, использованных при покушении.