Британский суд разрешил взять образцы крови у Скрипалей для анализа в ОЗХО
В Великобритании суд разрешил взять образцы крови у Сергея и Юлии Скрипалей для анализа экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Организации также будут переданы их медицинские записи.
Дело было заслушано в суде, который занимается принятием решений в интересах людей, которые не в состоянии это сделать сами.
В решении сказано, что 14-16 марта правительство Великобритании попросило ОЗХО прислать экспертов для помощи в анализе химикатов, использованных при покушении.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Они находятся в коме.
Великобритания заявила, что их отравили химическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР. Власти этой страны возложили ответственность за случившееся на Россию и выслали 23 российских дипломата, а также заморозили контакты на высшем уровне.
Власти РФ отвергли как существование такой программы, так и причастность к покушению на Скрипалей. Россия выслала 23 британских дипломата, объявила о закрытии британского консульства в Петербурге и прекращении работы Британского совета.