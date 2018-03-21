В центре Москвы обрушилось здание на реконструкции. Есть пострадавшие

В Москве на Трубной улице обрушилось здание, находившиеся на реконструкции.

В результате пострадали по меньшей мере три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Телеканал «РЕН ТВ» сообщает, что есть информация о погибших, другие источники это пока не подтверждают.

Под завалы попали находившиеся рядом автомобили.

В МЧС сообщили, что спасатели отправились по вызову по адресу Трубная, 31, передает агентство «Москва». В ведомстве заявили, что данных о пострадавших нет.