«Росгосстрах» перестанет спонсировать чемпионат России по футболу
Компания «Росгосстрах» решила не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу, который истекает в июле 2018 года. Об этом газете «Ведомости» рассказался генеральный директор компании Николаус Фрай.
Одной из причин этому он назвал тот факт, что акционером группы «Открытие», в которую входит «Росгосстрах», стал Центробанк, поэтому решения о ее расходах теперь фактически принимает государство. Кроме того, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сама отказалась от института титульного спонсорства, добавил Фрай.
Цена пакета титульного спонсора РФПЛ в сезоне 2015/16 может доходить до 1,1–1,2 миллиарда рублей, рассказывал гендиректор ООО «Лига-ТВ» Михаил Гершкович. Реальная стоимость контракта титульного спонсора РФПЛ могла составить 600–700 миллионов рублей в год, оценивал топ-менеджер одного из российских футбольных клубов. «Росгосстрах» и РФПЛ стоимость контракта не раскрывали.