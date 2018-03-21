«Росгосстрах» перестанет спонсировать чемпионат России по футболу

Ведомости
06:55, 21 марта 2018
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Компания «Росгосстрах» решила не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу, который истекает в июле 2018 года. Об этом газете «Ведомости» рассказался генеральный директор компании Николаус Фрай.

Одной из причин этому он назвал тот факт, что акционером группы «Открытие», в которую входит «Росгосстрах», стал Центробанк, поэтому решения о ее расходах теперь фактически принимает государство. Кроме того, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сама отказалась от института титульного спонсорства, добавил Фрай.

Цена пакета титульного спонсора РФПЛ в сезоне 2015/16 может доходить до 1,1–1,2 миллиарда рублей, рассказывал гендиректор ООО «Лига-ТВ» Михаил Гершкович. Реальная стоимость контракта титульного спонсора РФПЛ могла составить 600–700 миллионов рублей в год, оценивал топ-менеджер одного из российских футбольных клубов. «Росгосстрах» и РФПЛ стоимость контракта не раскрывали.

Ведомости
Согласно действующему трехлетнему контракту между «Росгосстрахом» и РФПЛ, компания имеет право поместить свой логотип на футболках игроков, стадионах и в телетрансляциях. Имя «Росгосстрах» также добавлено к официальному наименованию и логотипу чемпионата России по футболу.
Помимо титульного спонсора, у РФПЛ есть еще генеральный и технический спонсоры. Это букмекерская компания «Лига ставок» и компания «Nike».
«Росгосстрах» был титульным спонсором РФПЛ в 2006-2011 годах. Тогда компания потратила на футбол более 50 миллионов долларов.
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