«Росгосстрах» перестанет спонсировать чемпионат России по футболу

Компания «Росгосстрах» решила не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу, который истекает в июле 2018 года. Об этом газете «Ведомости» рассказался генеральный директор компании Николаус Фрай.

Одной из причин этому он назвал тот факт, что акционером группы «Открытие», в которую входит «Росгосстрах», стал Центробанк, поэтому решения о ее расходах теперь фактически принимает государство. Кроме того, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сама отказалась от института титульного спонсорства, добавил Фрай.