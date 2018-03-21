39 учеников пострадали при распылении газа из баллончика в школе Волоколамска

23 ученика школы № 2 подмосковного Волоколамска были госпитализированы после того, как в учебном заведении был распылен баллончик с газом. Еще 16 школьникам оказана первая помощь на месте происшествия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

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