39 учеников пострадали при распылении газа из баллончика в школе Волоколамска
23 ученика школы № 2 подмосковного Волоколамска были госпитализированы после того, как в учебном заведении был распылен баллончик с газом. Еще 16 школьникам оказана первая помощь на месте происшествия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
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Это уже второй за сутки инцидент в российских школах. Утром 21 марта в школе № 15 города Шадринск Курганской области семиклассница вместе с двумя сообщницами открыла стрельбу из пневматического пистолета. В результате происшествия пострадали семеро подростков. Один из них был госпитализирован с ранением в висок.