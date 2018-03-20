Журналист Евгений Фельдман объявил сбор денег на «глянцевый самиздат»

Журналист Евгений Фельдман начал сбор средств на запуск проекта «Свой», который он называет «глянцевым самиздатом». Фельдман собирается создать «постоянную площадку для печати своих и чужих фотографий и фотоисторий, которая обходилась бы читателям дешевле больших альбомов».

В 2018 году планируется выпустить пять-шесть номеров. Для каждого из них Фельдман будет запускать отдельную краудфандинговую кампанию. В первый номер войдут фотографии президентской кампании Алексея Навального — Фельдман работал над этим проектом в течение 2017 года.

я запускаю "глянцевый самиздат СВОЙ" — непериодическое издание, платформу для печати больших фотоисторий, своих и лучших фотографов в стране. первый выпуск — фотопроект "Это Навальный"

вы можете помочь изданию и выбрать свою обложку:https://t.co/E5AXOv6b1F pic.twitter.com/YNMPS7zBCN — Feldman (@EvgenyFeldman) March 20, 2018

«Если нам удастся собрать сейчас и собирать в будущих кампаниях больше заявленной суммы, появится бюджет на поездки, чтобы снимать новые истории, а работа над документальной фотографией сможет стать для авторов основной. Сейчас нам нужна ваша поддержка, чтобы самиздат случился», — написал Фельдман.