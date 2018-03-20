Журналист Евгений Фельдман объявил сбор денег на «глянцевый самиздат»

Meduza
09:40, 20 марта 2018
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Журналист Евгений Фельдман начал сбор средств на запуск проекта «Свой», который он называет «глянцевым самиздатом». Фельдман собирается создать «постоянную площадку для печати своих и чужих фотографий и фотоисторий, которая обходилась бы читателям дешевле больших альбомов».

В 2018 году планируется выпустить пять-шесть номеров. Для каждого из них Фельдман будет запускать отдельную краудфандинговую кампанию. В первый номер войдут фотографии президентской кампании Алексея Навального — Фельдман работал над этим проектом в течение 2017 года.

«Если нам удастся собрать сейчас и собирать в будущих кампаниях больше заявленной суммы, появится бюджет на поездки, чтобы снимать новые истории, а работа над документальной фотографией сможет стать для авторов основной. Сейчас нам нужна ваша поддержка, чтобы самиздат случился», — написал Фельдман.

Проект Евгения Фельдмана о кампании Алексея Навального

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