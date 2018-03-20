В Петербурге водитель «Хаммера» открыл стрельбу по полицейским и скрылся

В Приморском районе Санкт-Петербурга водитель автомобиля «Хаммер», которого сотрудники ДПС остановили для проверки, открыл стрельбу по полицейским.

Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, около 02:00 сотрудники ДПС остановили «Хаммер» на посту на Коломяжском проспекте.

«После проверки документов полицейские попросили водителя открыть багажник для осмотра. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в сторону полицейских, предположительно, из травматического пистолета», — рассказали собеседники агентства.

Полицейские не пострадали и попытались догнать «Хаммер», который уехал с места происшествия. Позже автомобиль был найден брошенным, его водитель пока не обнаружен.