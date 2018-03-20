В Грозном ранен полицейский. Нападавший убит

ТАСС
19:48, 20 марта 2018
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В Грозном вечером 20 марта вооруженный мужчина открыл огонь по сотруднику полиции и ранил его, сообщила пресс-служба управления МВД по Чечне.

«Ответным огнем сотрудниками полиции преступник был уничтожен», — заявили в полиции.

При каких обстоятельствах было совершено нападение, не уточняется.

Обновление. Полиция Чечни сообщила об убийстве четырех боевиков на границе с Ингушетией около 22:00 по Москве. О связи этого с нападением на полицейского в Грозном не сообщается.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа сообщил, что полицейского госпитализировали, его состояние стабильно.

ТАСС
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