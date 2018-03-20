Умер бывший глава МВД Виктор Ерин. Он стал Героем России после разгона Верховного совета в 1993 году

Умер бывший министр внутренних дел России Виктор Ерин, возглавлявший МВД в 1992-1995 годах. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Ерин занимал пост министра во время противостояния президента России Бориса Ельцина и Верховного совета. В сентябре 1993 года Ельцин подписал указ о роспуске Верховного совета, депутаты в ответ обвинили президента в попытке государственного переворота.

Сотрудники милиции и бойцы внутренних войск, входивших в структуру МВД, участвовали в столкновениях с демонстрантами и вооруженными сторонниками Верховного совета на улицах Москвы. 4 октября Дом Советов, где находились противники Ельцина, был взят штурмом силами войск министерства обороны. Во время штурма по зданию открыли огонь из танков.

Незадолго до разгона Верховного совета Виктор Ерин получил звание генерала армии. После поражения противников Ельцина министру присвоили звание Героя России.