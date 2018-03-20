Крымский мост сначала откроют только для пассажирского автотранспорта

Минтранс
07:36, 20 марта 2018
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На первом этапе движение по мосту в Крым будет разрешено только для пассажирского автотранспорта — автомобилей и автобусов, сообщается на сайте Минтранса.

Для пассажирского транспорта проезд по мосту планируется открыть в мае 2018 года. Грузовики, следует из сообщения Минтранса, пустят на мост лишь в конце текущего года.

Исключение предусмотрено лишь для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части, сообщил Минтранс.

Поэтапное открытие моста для пассажирского и грузового транспорта, пояснил Минтранс, связано с тем, что ввод сооружения в эксплуатацию ведется «со значительным опережением» графика.

Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов.

Минтранс
Первоначально планировалось, что автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту начнется одновременно — в конце 2018 года. Затем было объявлено, что открытие железнодорожной части моста перенесено на конец 2019 года.
Строительство моста в Крым началось после вхождения полуострова в состав России в 2014 году. Генподрядчиком возведения 19-километрового моста стала компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Стоимость Крымского моста оценивается более чем в 240 миллиардов рублей.

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