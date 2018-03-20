Крымский мост сначала откроют только для пассажирского автотранспорта

На первом этапе движение по мосту в Крым будет разрешено только для пассажирского автотранспорта — автомобилей и автобусов, сообщается на сайте Минтранса.

Для пассажирского транспорта проезд по мосту планируется открыть в мае 2018 года. Грузовики, следует из сообщения Минтранса, пустят на мост лишь в конце текущего года.

Исключение предусмотрено лишь для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части, сообщил Минтранс.

Поэтапное открытие моста для пассажирского и грузового транспорта, пояснил Минтранс, связано с тем, что ввод сооружения в эксплуатацию ведется «со значительным опережением» графика.