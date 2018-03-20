Кремль: Трамп поздравил Путина с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщается на сайте Кремля.

Трамп заявил, что у него состоялся с Путиным «очень хороший звонок». Он сказал, что хочет встретиться с российским президентом в недалеком будущем для обсуждения «гонки вооружений» и других проблем.