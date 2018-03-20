Кремль: Трамп поздравил Путина с победой на выборах

Президент России
15:58, 20 марта 2018
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщается на сайте Кремля.

Трамп заявил, что у него состоялся с Путиным «очень хороший звонок». Он сказал, что хочет встретиться с российским президентом в недалеком будущем для обсуждения «гонки вооружений» и других проблем.

В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

Президент России
18 марта президент России Владимир Путин переизбрался на четвертый срок, набрав более 76% голосов.
Президента США Дональда Трампа не оказалось среди мировых лидеров, поздравивших Путина на следующий день. Представители Белого дома заявили, что звонок пока не запланирован.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Процедура блокировки Telegram запущена. Но это надолго

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы