Кремль: Трамп поздравил Путина с победой на выборах
Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщается на сайте Кремля.
Трамп заявил, что у него состоялся с Путиным «очень хороший звонок». Он сказал, что хочет встретиться с российским президентом в недалеком будущем для обсуждения «гонки вооружений» и других проблем.
В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.
18 марта президент России Владимир Путин переизбрался на четвертый срок, набрав более 76% голосов.
Президента США Дональда Трампа не оказалось среди мировых лидеров, поздравивших Путина на следующий день. Представители Белого дома заявили, что звонок пока не запланирован.