«Коммерсант»: сеть магазинов Fix Price планирует выйти на биржу
Российская сеть магазинов Fix Price решила провести публичное или частное размещение акций, рассказали «Коммерсанту» источники в инвестиционных кругах.
В случае выхода на биржу компания может разместить в свободной продаже до четверти акций. Один из источников газеты заметил, что IPO может состояться не раньше 2019 года.
Представители ВТБ, который владеет около 7% сети магазинов, заявили, что о планах по привлечению инвестиций им ничего не известно.
Другой источник тоже слышал о планах вывести Fix Price на биржу, но, по его сведениям, это состоится не в текущем, а в следующем году. Как говорит один из собеседников «Ъ», планировалось, что размещение пройдет на Лондонской фондовой бирже, но, предполагает он, из-за осложнения отношений между Россией и Великобританией его, скорее всего, перенесут в Москву.