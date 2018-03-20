«Коммерсант»: сеть магазинов Fix Price планирует выйти на биржу

Коммерсант
06:34, 20 марта 2018
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Российская сеть магазинов Fix Price решила провести публичное или частное размещение акций, рассказали «Коммерсанту» источники в инвестиционных кругах.

В случае выхода на биржу компания может разместить в свободной продаже до четверти акций. Один из источников газеты заметил, что IPO может состояться не раньше 2019 года.

Представители ВТБ, который владеет около 7% сети магазинов, заявили, что о планах по привлечению инвестиций им ничего не известно.

Другой источник тоже слышал о планах вывести Fix Price на биржу, но, по его сведениям, это состоится не в текущем, а в следующем году. Как говорит один из собеседников «Ъ», планировалось, что размещение пройдет на Лондонской фондовой бирже, но, предполагает он, из-за осложнения отношений между Россией и Великобританией его, скорее всего, перенесут в Москву.

Коммерсант
Сеть Fix Price основана в 2007 году создателями «Копейки» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Сейчас в 64 российских регионах работают 2530 магазинов. Торговые точки также есть в Грузии, Казахстане, Белоруссии и Латвии.
Оценка стоимости всего бизнеса для выхода на IPO может составить до 42 миллиардов рублей.
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