«Коммерсант»: сеть магазинов Fix Price планирует выйти на биржу

Российская сеть магазинов Fix Price решила провести публичное или частное размещение акций, рассказали «Коммерсанту» источники в инвестиционных кругах.

В случае выхода на биржу компания может разместить в свободной продаже до четверти акций. Один из источников газеты заметил, что IPO может состояться не раньше 2019 года.

Представители ВТБ, который владеет около 7% сети магазинов, заявили, что о планах по привлечению инвестиций им ничего не известно.