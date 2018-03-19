Жалобы журналисток на домогательства Слуцкого рассмотрят в Госдуме не позднее 22 марта. Заседание будет закрытым

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не позднее 22 марта рассмотрит жалобы журналисток, которые обвиняют председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил РБК глава комиссии Отари Аршба. Точная дата пока не назначена.

Аршба сообщил, что обсуждение пройдет в закрытом режиме. Согласно постановлению Госдумы, заседания комиссии «проводятся по мере необходимости и являются закрытыми», но по решению комиссии могут проводиться и открытые заседания.

Агентству «Интерфакс» Аршба сказал, что собирается пригласить на заседание журналисток, которые обратились с жалобами. «Есть такое у меня мнение пригласить заявительниц, чтобы они пришли и сами рассказали. Это впервые будет в истории», — сообщил глава комиссии.

По словам Аршбы, в комиссию поступили заявления от трех журналисток — Фариды Рустамовой из «Русской службы Би-би-си», Екатерины Котрикадзе с телеканала RTVI и Дарьи Жук с «Дождя». Кроме того, в комиссию обратилась Ксения Собчак.