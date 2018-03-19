По итогам обработки 90% бюллетеней Владимир Путин на президентских выборах набирает 76,4% голосов. На втором месте идет Павел Грудинин с результатом в 12,05%, от него более чем в два раза отстает Владимир Жириновский (5,85%).

Четвертое место занимает Ксения Собчак (1,59%), пятое — Григорий Явлинский (0,98%).

Данные по явке «Интерфакс» не приводит, но РИА Новости сообщает, что по итогам обработки 91,5% бюллетеней она составляет 67%. Это больше, чем на выборах президента России 2012 года (65,35%), и меньше, чем на выборах-2008 (69,81%).