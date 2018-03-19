ЦИК обработал 90% протоколов на выборах президента. У Путина — больше 75%

Интерфакс
00:07, 19 марта 2018

По итогам обработки 90% бюллетеней Владимир Путин на президентских выборах набирает 76,4% голосов. На втором месте идет Павел Грудинин с результатом в 12,05%, от него более чем в два раза отстает Владимир Жириновский (5,85%).

Четвертое место занимает Ксения Собчак (1,59%), пятое — Григорий Явлинский (0,98%).

Данные по явке «Интерфакс» не приводит, но РИА Новости сообщает, что по итогам обработки 91,5% бюллетеней она составляет 67%. Это больше, чем на выборах президента России 2012 года (65,35%), и меньше, чем на выборах-2008 (69,81%).

Кандидат Борис Титов («Партия Роста») закрепился на шестой строчке с 0,73%, за ним идет выдвинутый партией «Коммунисты России» Максим Сурайкин с 0,68% голосов, и замыкает гонку Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») с показателем 0,65%.

Интерфакс
Владимир Путин 18 марта вечером появился на Манежной площади в Москве, где проходил концерт, посвященный крымским событиям четырехлетней давности. После этого он отправился в свой штаб в Гостином дворе, где его поздравили с победой.
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Итоги президентских выборов после обработки половины бюллетеней. В одной картинке

Выборы-2018

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