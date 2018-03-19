Трамп будет добиваться смертной казни для наркоторговцев

Politico
06:32, 19 марта 2018
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться смертной казни для наркоторговцев, заявил Politico глава президентского совета по внутренней политике Эндрю Бремберг.

Речь идет о применении смертной казни в рамках действующего законодательства к тем, кто поставляет наркотики, пояснил он.

Politico отмечает, что в Белом доме рассматривался и вариант смертной казни для распространителей наркотиков. Соответствующий законопроект есть в распоряжении издания. Однако от этого варианта было решено отказаться.

Кроме смертной казни, рассказали представители администрации Трампа, президент США также планирует в течение трех лет на треть сократить выписку рецептов на лекарственные препараты, содержащие опиоиды.

«Министерство юстиции будет добиваться смертной казни для наркоторговцев в тех случаях, когда это позволяет действующее законодательство», — сказал Эндрю Бремберг (англ.яз.).

Politico
В октябре Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию федерального масштаба из-за распространения опиоидов и большого числа смертей от передозировок. Президент США тогда пообещал разработать перечень мер для выхода из сложившейся ситуации, которую он назвал национальным бедствием.

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