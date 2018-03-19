Трамп будет добиваться смертной казни для наркоторговцев

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться смертной казни для наркоторговцев, заявил Politico глава президентского совета по внутренней политике Эндрю Бремберг.

Речь идет о применении смертной казни в рамках действующего законодательства к тем, кто поставляет наркотики, пояснил он.

Politico отмечает, что в Белом доме рассматривался и вариант смертной казни для распространителей наркотиков. Соответствующий законопроект есть в распоряжении издания. Однако от этого варианта было решено отказаться.

Кроме смертной казни, рассказали представители администрации Трампа, президент США также планирует в течение трех лет на треть сократить выписку рецептов на лекарственные препараты, содержащие опиоиды.