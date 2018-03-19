Снят арест с активов АФК «Система», наложенный из-за суда с «Роснефтью»

По этому соглашению АФК «Система» заплатила «Роснефти» 100 миллиардов рублей.

Прошение о снятии ареста было подано в суд совместно «Роснефтью», АФК «Система» и «Система-Инвест» после того, как была выполнена финансовая часть мирового соглашения.

Арбитражный суд Башкирии снял арест с активов АФК «Система», наложенный в качестве обеспечительной меры по иску «Роснефти».

В мае 2017 года «Роснефть» обвинила АФК «Система» в том, что «из-за организационно-финансовых манипуляций», проведенных в 2010–2014 годах, стоимость «Башнефти» значительно снизилась. «Башнефть» ранее принадлежала АФК «Система», затем была возвращена в собственность государства и продана «Роснефти».

Суд принял сторону «Роснефти» и обязал АФК «Система» выплатить нефтяной компании 136,4 миллиарда рублей. «Система» оспорила решение суда. Стороны также обменялись многомиллиардными исками.

В декабре было объявлено, что «Роснефть» и АФК «Система» заключили мировое соглашение.