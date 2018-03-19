МВД не зафиксировало нарушений на выборах президента

Министерство внутренних дел РФ объявило, что не допустило серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках во время выборов президента России 18 марта 2018 года.

За обеспечением правопорядка наблюдали около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел и 81,5 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также «21 тысяча работников частных охранных организаций, 46,7 тысяч представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тысяч казаков».