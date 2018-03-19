МВД не зафиксировало нарушений на выборах президента

МВД РФ
06:49, 19 марта 2018
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Министерство внутренних дел РФ объявило, что не допустило серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках во время выборов президента России 18 марта 2018 года.

За обеспечением правопорядка наблюдали около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел и 81,5 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также «21 тысяча работников частных охранных организаций, 46,7 тысяч представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тысяч казаков».

За прошедшие сутки в стране зафиксировано снижение числа совершенных преступлений, дорожно-транспортных происшествий, административных правонарушений.

МВД РФ
По итогам обработки 99,81% избирательных бюллетеней, явка на выборах президента составила 67,4%. Победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин, заручившийся поддержкой 76,67% избирателей (56,1 миллиона человек).

Выборы-2018

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Итоги президентских выборов после обработки 99% бюллетеней. В одной картинке

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