«Би-би-си» заплатила Мартине Навратиловой за работу на Уимблдоне в 10 раз меньше, чем Джону Макинрою

The Guardian
10:31, 19 марта 2018
Надежный источник

«Би-би-си» платила многократной победительнице турниров «Большого шлема», теннисистке Мартине Навратиловой за работу на Уимблдоне в 10 раз меньше, чем теннисисту Джону Макинрою.

Об этом Навратилова рассказала в программе Британской телерадиовещательной корпорации Panorama, которая вышла в эфир в понедельник.

По словам Навратиловой, она получила за работу на Уимблдоне около 15 тысяч фунтов стерлингов, а Макинрой, следует из опубликованного ранее «Би-би-си» отчета о зарплатах, получал 150-200 тысяч фунтов стерлингов.

«Если только Макинрой не делал еще много чего за пределами Уимблдона, то он получил как минимум 10 раз больше», сказала Навратилова, добавив, что в следующий раз будет просить своих агентов договариваться о более высокой оплате.

Представители BBC Sport, в свою очередь, заявили, что работа Макинроя была «другого масштаба, охвата и требовала других затрат времени», чем у Навратиловой. «Это просто невозможно сравнивать», — добавили они.

Навратилова, по данным «Би-би-си», появлялась в эфире во время Уимблдона 10 раз, а Макинрой — около 30 раз.

«Женские голоса по-прежнему ценятся меньше, чем мужские», — сказала Навратилова (англ.яз.).

The Guardian
Мартина Навратилова 18 раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде и более 30 раз в парном разряде. Джон Макинрой — семикратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и девятикратный — в паре.
В июле 2017 года «Би-би-си» опубликовала данные о зарплатах своих наиболее известных радио- и телеведущих. Первые семь мест в списке самых высокооплачиваемых ведущих заняли мужчины. В целом в этом списке оказалось значительно меньше женщин, чем мужчин.

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