«Би-би-си» заплатила Мартине Навратиловой за работу на Уимблдоне в 10 раз меньше, чем Джону Макинрою

«Би-би-си» платила многократной победительнице турниров «Большого шлема», теннисистке Мартине Навратиловой за работу на Уимблдоне в 10 раз меньше, чем теннисисту Джону Макинрою.

Об этом Навратилова рассказала в программе Британской телерадиовещательной корпорации Panorama, которая вышла в эфир в понедельник.

По словам Навратиловой, она получила за работу на Уимблдоне около 15 тысяч фунтов стерлингов, а Макинрой, следует из опубликованного ранее «Би-би-си» отчета о зарплатах, получал 150-200 тысяч фунтов стерлингов.

«Если только Макинрой не делал еще много чего за пределами Уимблдона, то он получил как минимум 10 раз больше», сказала Навратилова, добавив, что в следующий раз будет просить своих агентов договариваться о более высокой оплате.

Представители BBC Sport, в свою очередь, заявили, что работа Макинроя была «другого масштаба, охвата и требовала других затрат времени», чем у Навратиловой. «Это просто невозможно сравнивать», — добавили они.

Навратилова, по данным «Би-би-си», появлялась в эфире во время Уимблдона 10 раз, а Макинрой — около 30 раз.