Выборы президента стартовали в Москве

В европейской части России стартовали выборы президента. Избирательные участки открылись в 8 утра 18 марта по московскому времени. Голосование продлится до 20:00 мск.

В Москве работают 3620 избирательных участков, из них 1557 оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В Москве зарегистрированы около 7,2 миллиона избирателей.

В восточной части России, где голосование уже подходит к концу, явка во многих регионах превысила 50%. По данным на 15:00 по местному времени, в Камчатском крае явка составила 54,09%, в Магаданской области — 54,69%, в Чукотском автономном округе — 67,40%.