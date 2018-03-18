Выборы президента стартовали в Москве
В европейской части России стартовали выборы президента. Избирательные участки открылись в 8 утра 18 марта по московскому времени. Голосование продлится до 20:00 мск.
В Москве работают 3620 избирательных участков, из них 1557 оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В Москве зарегистрированы около 7,2 миллиона избирателей.
В восточной части России, где голосование уже подходит к концу, явка во многих регионах превысила 50%. По данным на 15:00 по местному времени, в Камчатском крае явка составила 54,09%, в Магаданской области — 54,69%, в Чукотском автономном округе — 67,40%.
На пост президента России претендуют действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, лидер Партии роста Борис Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.
По данным ЦИК, более 80% избирательных участков в стране оборудованы системами видеонаблюдения. Следить за ходом голосования можно на сайте nashvybor2018.ru.