Великобритания не допустила российских дипломатов к Сергею Скрипалю. Его назвали британским подданным

Интерфакс
12:23, 18 марта 2018
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Лондон ответил отказом на запрос Москвы предоставить доступ к Сергею Скрипалю, потому что рассматривает его как британского подданного. Об этом «Интерфаксу» рассказали в посольстве России в Лондоне.

Ранее глава дипмиссии Александр Яковенко заявлял, что отравленные в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами. В связи с этим посол выразил недоумение отказом британской стороны предоставить доступ к россиянам и материалам дела об их отравлении.

«Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — заявили в российской дипмиссии.

Интерфакс
Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены 4 марта в центре британского Солсбери с признаками сильнейшего отравления. Они находятся в критическом состоянии в больнице.
Власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим химикатом «Новичок», производившимся в советское время, и обвинили Россию в причастности к покушению на убийство. Москва отвергла обвинения Лондона, после чего стороны обменялись дипломатическими санкциями.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления Скрипалей в Великобритании.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за госизмену и выдан Великобритании в 2010 году в рамках взаимного обмена разведчиками.

Отравление в Солсбери

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