Великобритания не допустила российских дипломатов к Сергею Скрипалю. Его назвали британским подданным

Лондон ответил отказом на запрос Москвы предоставить доступ к Сергею Скрипалю, потому что рассматривает его как британского подданного. Об этом «Интерфаксу» рассказали в посольстве России в Лондоне.

Ранее глава дипмиссии Александр Яковенко заявлял, что отравленные в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами. В связи с этим посол выразил недоумение отказом британской стороны предоставить доступ к россиянам и материалам дела об их отравлении.