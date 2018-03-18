Великобритания не допустила российских дипломатов к Сергею Скрипалю. Его назвали британским подданным
Лондон ответил отказом на запрос Москвы предоставить доступ к Сергею Скрипалю, потому что рассматривает его как британского подданного. Об этом «Интерфаксу» рассказали в посольстве России в Лондоне.
Ранее глава дипмиссии Александр Яковенко заявлял, что отравленные в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами. В связи с этим посол выразил недоумение отказом британской стороны предоставить доступ к россиянам и материалам дела об их отравлении.
«Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — заявили в российской дипмиссии.