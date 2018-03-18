ЦИК отчитался об отраженной кибератаке
Сайт Центризбиркома подвергся DDoS-атаке в день выборов президента России. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Источники кибератаки были расположены в 15 странах, добавила она, не уточнив местоположение IP-адресов хакеров.
Член ЦИК Александр Клюкин пояснил, что атаки исходят из «недружественных» стран, но они никак не повлияют на результаты выборов.
«18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа „отказ на обслуживание“. Пик атаки пришелся на 02:20 мск», — рассказала Памфилова.
На пост президента России на выборах 2018 года претендуют действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, лидер Партии роста Борис Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.