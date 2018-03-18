ЦИК отчитался об отраженной кибератаке

Сайт Центризбиркома подвергся DDoS-атаке в день выборов президента России. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Источники кибератаки были расположены в 15 странах, добавила она, не уточнив местоположение IP-адресов хакеров.

Член ЦИК Александр Клюкин пояснил, что атаки исходят из «недружественных» стран, но они никак не повлияют на результаты выборов.