В России началось голосование на президентских выборах
В Камчатском крае и Чукотском автономном округе начались выборы президента России.
В 8:00 часов утра 18 марта по местному времени (23:00 17 марта мск) там открылись участки для голосования. На сайте видеотрансляций можно наблюдать за происходящим на ряде участков (к примеру, на одном из участков Анадыря).
На пост президента России претендуют действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, лидер Партии роста Борис Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.