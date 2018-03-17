В России началось голосование на президентских выборах

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе начались выборы президента России.

В 8:00 часов утра 18 марта по местному времени (23:00 17 марта мск) там открылись участки для голосования. На сайте видеотрансляций можно наблюдать за происходящим на ряде участков (к примеру, на одном из участков Анадыря).