Главу Американской киноакадемии заподозрили в сексуальных домогательствах

В Американскую киноакадемию поступили три жалобы на ее президента, 75-летнего оператора и режиссера Джона Бэйли. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Детали обвинений против Бэйли не сообщаются. По данным издания, в академии начали проверку.