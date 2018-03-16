ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы
Московский ЦСКА в ¼ финала Лиги Европы встретится с лондонским «Арсеналом». Первый матч состоится 5 апреля, ответный — 12 апреля.
Три другие пары четвертьфиналистов:
- «Лейпциг» (Германия) — «Марсель» (Франция)
- «Атлетико» (Испания) — «Спортинг» (Португалия)
- «Лацио» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия)
Arsenal v CSKA Moskva#UELdraw pic.twitter.com/VMZVCiuM1M— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 16, 2018
ЦСКА — единственный российский клуб, пробившийся в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 финала ЦСКА по сумме двух матчей обыграл французский «Лион» (0:1 дома и 3:2 в гостях).
«Арсенал» и ЦСКА встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2006-2007 годов. ЦСКА одержал победу на своем поле 1:0 и сыграл вничью 0:0 в гостях.