ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы

Три другие пары четвертьфиналистов:

Московский ЦСКА в ¼ финала Лиги Европы встретится с лондонским «Арсеналом». Первый матч состоится 5 апреля, ответный — 12 апреля.

ЦСКА — единственный российский клуб, пробившийся в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 финала ЦСКА по сумме двух матчей обыграл французский «Лион» (0:1 дома и 3:2 в гостях).

«Арсенал» и ЦСКА встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2006-2007 годов. ЦСКА одержал победу на своем поле 1:0 и сыграл вничью 0:0 в гостях.