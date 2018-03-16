ЦСКА единственным из российских клубов вышел в ¼ финала Лиги Европы. Он обыграл «Лион» в гостях

ЦСКА вышел в ¼ финала Лиги Европы, обыграв в гостях французский «Лион» со счетом 3:2. Матч в Москве закончился со счетом 1:0 в пользу французов; ЦСКА прошел дальше благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.

За российский клуб отличились Александр Головин на 39-й минуте, Ахмед Муса на 60-й и Понтус Вернблум на 65-й. За «Лион» — Максвелл Корне на 58-й и Мариано Диас на 71-й.