ЦСКА единственным из российских клубов вышел в ¼ финала Лиги Европы. Он обыграл «Лион» в гостях
ЦСКА вышел в ¼ финала Лиги Европы, обыграв в гостях французский «Лион» со счетом 3:2. Матч в Москве закончился со счетом 1:0 в пользу французов; ЦСКА прошел дальше благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.
За российский клуб отличились Александр Головин на 39-й минуте, Ахмед Муса на 60-й и Понтус Вернблум на 65-й. За «Лион» — Максвелл Корне на 58-й и Мариано Диас на 71-й.
Финальный свисток! В драматичном и эмоциональном матче обыграли Лион и вышли в четвертьфинал @EuropaLeague! #ЛионЦСКА (2:3) pic.twitter.com/JFjJzoXu2x— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 15, 2018
В 1/8 финала Лиги Европы играли также «Локомотив» и «Зенит», но они выбыли из турнира. «Локомотив» по сумме двух матчей проиграл мадридскому «Атлетико» (общий счет — 1:8), а «Зенит» — «Лейпцигу» (общий счет — 2:3).
Жеребьевка ¼ финала Лиги Европы состоится 16 марта.