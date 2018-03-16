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«Мы в России всегда сами решали свою судьбу». Путин призвал не уклоняться от выборов президента

Президент России
05:57, 16 марта 2018
Надежный источник

Президент России Владимир Путин выступил с предвыборным обращением к россиянам. Запись обращения опубликовал на ютьюбе телеканал RT.

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами
RT на русском

Путин напомнил, что по Конституции России единственным источником власти является народ и именно от него зависит будущее страны. Он также предостерег от уклонения от выборов, но напомнил, что это лишь право каждого россиянина.

«Если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения. Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир», — заявил президент.

Президент России
Путин регулярно записывает обращения к россиянам накануне выборов. Так, выдвигаясь на выборах в 2012 году он записал это обращение, занимая пост премьер-министра. Оно вышло одновременно с обращением действующего президента Дмитрия Медведева.

Выборы президента России

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