«Мы в России всегда сами решали свою судьбу». Путин призвал не уклоняться от выборов президента
Президент России Владимир Путин выступил с предвыборным обращением к россиянам. Запись обращения опубликовал на ютьюбе телеканал RT.
Путин напомнил, что по Конституции России единственным источником власти является народ и именно от него зависит будущее страны. Он также предостерег от уклонения от выборов, но напомнил, что это лишь право каждого россиянина.
«Если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения. Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир», — заявил президент.