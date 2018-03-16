«Мы в России всегда сами решали свою судьбу». Путин призвал не уклоняться от выборов президента

«Если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения. Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир», — заявил президент.