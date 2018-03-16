Минюст: ФСБ имела право начать работу по «пакету Яровой» еще до принятия закона
Министерство юстиции не нашло нарушений в том факте, что приказ ФСБ о передаче ключей шифрования переписки был подписан еще до принятия «пакета Яровой», который дал спецслужбе такие полномочия. Об этом говорится в возражениях Минюста на иск Telegram, поданный в Верховный суд.
По мнению министерства, такая спешка не повлияла на законность приказа. Не смотря на то, что приказ ФСБ подписан 19 июля 2016 года, а «пакет Яровой» принят 20 июля, ведомственный документ вступил в силу только через месяц — 23 августа, когда его зарегистрировали в Минюсте и опубликовали.
Сама ФСБ в своем возражении на иск заметила, что не обязана была выносить приказ на общественное обсуждение, так как для этого было поручение президента и правительства.
Представляющий Telegram в суде адвокат международной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев говорит, что ему неизвестны другие случаи, когда направленный на реализацию федерального закона нормативный акт принимали до вступления в силу самого закона. При этом известно очень много примеров обратного — например, НКО-иноагенты несколько месяцев ждали, когда Минюст определит порядок исключения их из реестра.