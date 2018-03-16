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Минюст: ФСБ имела право начать работу по «пакету Яровой» еще до принятия закона

Ведомости
05:36, 16 марта 2018
Надежный источник

Министерство юстиции не нашло нарушений в том факте, что приказ ФСБ о передаче ключей шифрования переписки был подписан еще до принятия «пакета Яровой», который дал спецслужбе такие полномочия. Об этом говорится в возражениях Минюста на иск Telegram, поданный в Верховный суд.

По мнению министерства, такая спешка не повлияла на законность приказа. Не смотря на то, что приказ ФСБ подписан 19 июля 2016 года, а «пакет Яровой» принят 20 июля, ведомственный документ вступил в силу только через месяц — 23 августа, когда его зарегистрировали в Минюсте и опубликовали.

Сама ФСБ в своем возражении на иск заметила, что не обязана была выносить приказ на общественное обсуждение, так как для этого было поручение президента и правительства.

Представляющий Telegram в суде адвокат международной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев говорит, что ему неизвестны другие случаи, когда направленный на реализацию федерального закона нормативный акт принимали до вступления в силу самого закона. При этом известно очень много примеров обратного — например, НКО-иноагенты несколько месяцев ждали, когда Минюст определит порядок исключения их из реестра.

Ведомости
Telegram подал иск в Верховный суд с требованием признать недействующим приказ ФСБ из-за нарушения процедуры его принятия. Иск будет рассмотрен 20 марта.
В конце 2017 года суд оштрафовал Telegram за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Штраф означает, что у Роскомнадзора есть основания для блокировки мессенджера на территории России. Пока ведомство этим правом не воспользовалось.
«Пакет Яровой» — набор поправок в законы, которые их авторы депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров назвали антитеррористическими. Закон, помимо прочего, обязывает провайдеров и сотовых операторов со второй половины 2018 года хранить переписку пользователей.

Telegram против российских властей

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