Минюст: ФСБ имела право начать работу по «пакету Яровой» еще до принятия закона

Министерство юстиции не нашло нарушений в том факте, что приказ ФСБ о передаче ключей шифрования переписки был подписан еще до принятия «пакета Яровой», который дал спецслужбе такие полномочия. Об этом говорится в возражениях Минюста на иск Telegram, поданный в Верховный суд.

По мнению министерства, такая спешка не повлияла на законность приказа. Не смотря на то, что приказ ФСБ подписан 19 июля 2016 года, а «пакет Яровой» принят 20 июля, ведомственный документ вступил в силу только через месяц — 23 августа, когда его зарегистрировали в Минюсте и опубликовали.

Сама ФСБ в своем возражении на иск заметила, что не обязана была выносить приказ на общественное обсуждение, так как для этого было поручение президента и правительства.