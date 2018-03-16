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Минтранс предложил увеличить долю частных пассажирских поездов дальнего следования

Коммерсант
06:50, 16 марта 2018
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Минтранс разработал проект целевой модели рынка дальних пассажирских железнодорожных перевозок, предполагающий, что с 2021 года до 10% в этом сегменте должны занимать частные компании, пишет «Коммерсант».

Проект Минтранса предполагает, что с 2021 года частные перевозчики получат доступ к железнодорожной сети, выиграв конкурс и подписав договор с Росжелдором.

Лоты для такого конкурса планируется составлять из прибыльных и убыточных маршрутов, чтобы покупатель мог субсидировать одни за счет других. До 2021 года должен быть разработан механизм формирования таких лотов.

В ФАС «Ъ» сообщили, что изучают ЦМР и в целом поддерживают либерализацию. «Планируем уже в этом году отказаться от практики регулирования пассажирских перевозок в дальнем следовании и субсидирования ФПК, — говорят в службе.— Вместо этого ОАО РЖД как владелец инфраструктуры должно провести конкурс на убыточные социально значимые маршруты по критерию минимально запрашиваемой перевозчиком субсидии».

Коммерсант
В настоящий момент в сегменте дальних пассажирских перевозок фактическим монополистом является РЖД. На долю структур ОАО «Российские железные дороги» — Федеральной пассажирской компании (ФПК) и Дирекции скоростного сообщения — приходится почти 94% перевозок. Самая крупная частная компания, занимающаяся частными поездами дальнего следования, — «ТрансКласСервис» — занимает 1,1% рынка.
В ноябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что на некоторых направлениях внутри России билеты в плацкартные вагоны стоят дороже, чем перелет рейсом бюджетной авиакомпании. В ФАС это объяснили тем, что бюджетные авиаперевозчики снижают тарифы, а ФПК их наоборот повышает.

Железные дороги в России

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