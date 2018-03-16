Минтранс предложил увеличить долю частных пассажирских поездов дальнего следования
Минтранс разработал проект целевой модели рынка дальних пассажирских железнодорожных перевозок, предполагающий, что с 2021 года до 10% в этом сегменте должны занимать частные компании, пишет «Коммерсант».
Проект Минтранса предполагает, что с 2021 года частные перевозчики получат доступ к железнодорожной сети, выиграв конкурс и подписав договор с Росжелдором.
Лоты для такого конкурса планируется составлять из прибыльных и убыточных маршрутов, чтобы покупатель мог субсидировать одни за счет других. До 2021 года должен быть разработан механизм формирования таких лотов.
В ФАС «Ъ» сообщили, что изучают ЦМР и в целом поддерживают либерализацию. «Планируем уже в этом году отказаться от практики регулирования пассажирских перевозок в дальнем следовании и субсидирования ФПК, — говорят в службе.— Вместо этого ОАО РЖД как владелец инфраструктуры должно провести конкурс на убыточные социально значимые маршруты по критерию минимально запрашиваемой перевозчиком субсидии».