Минтранс предложил увеличить долю частных пассажирских поездов дальнего следования

Минтранс разработал проект целевой модели рынка дальних пассажирских железнодорожных перевозок, предполагающий, что с 2021 года до 10% в этом сегменте должны занимать частные компании, пишет «Коммерсант».

Проект Минтранса предполагает, что с 2021 года частные перевозчики получат доступ к железнодорожной сети, выиграв конкурс и подписав договор с Росжелдором.

Лоты для такого конкурса планируется составлять из прибыльных и убыточных маршрутов, чтобы покупатель мог субсидировать одни за счет других. До 2021 года должен быть разработан механизм формирования таких лотов.