Десятки пилотов лишатся лицензий по итогам расследования катастрофы Ан-148

Несколько десятков пилотов могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку по результатам проверки, начатой после крушения Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«В ходе проверки, проведенной компетентными органами, выяснилось, что несколько десятков — почти 70 сертификатов пилотов — выданы с нарушениями и признаны недействительными», — сказал собеседник агентства.

Речь идет о сертификатах, которые являются лицензией для допуска к полетам на коммерческих авиарейсах, пояснил он. Такие сертификаты выдаются лицам с соответствующими дипломами после курсов переподготовки

«Оказалось, в частности, что у второго пилота разбившегося Ан-148 дата выдачи сертификата раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации», — сообщил источник.