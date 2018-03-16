Бывшего начальника МУРа отпустили из СИЗО под домашний арест. Его обвиняют в посредничестве во взятке

Защита Трутнева просила отпустить его под залог, сумма которого не превышала бы 1,5 миллиона рублей. Следствие настаивало на том, что бывший начальник МУР должен оставаться в СИЗО.

Московский окружной военный суд отменил решение суда низшей инстанции о заключении Трутнева под стражу и назначил ему домашний арест.

Виктор Трутнев был арестован в начале марта. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК).

На заседании Московского окружного суда было объявлено, что Трутнев и другие фигуранты дела получили 70 тысяч долларов за помощь в прекращении уголовного преследования генерального директора ООО «Трансэко» Юрия Корнилова.

«Коммерсант», в свою очередь, писал, что арест Трутнева связан с делом о вымогательстве взятки у руководства Научно-исследовательского технологического института имени Снегирева — он занимается изготовлением взрывателей.

Трутнев с 2001 по 2003 годы возглавлял МУР, а затем руководил УВД по Северо-восточному округу Москвы. В 2011 году уволился со службы.