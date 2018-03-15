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За три дня до выборов движению «Голос» отказали в аренде помещения. Памфилова пообещала помочь

Голос
12:19, 15 марта 2018
Надежный источник

Движение независимых наблюдателей за выборами «Голос» осталось без помещения для своего кол-центра в Москве. Об этом рассказал член совета движения Роман Удот.

Вечером 14 марта в помещение, которое «Голос» арендовал на день выборов, пришел участковый Сергей Ряполов. Он спросил, не является ли арендатором «Открытая Россия», признанная в России нежелательной организацией. Удот ответил отрицательно, показав заключенные на «Голос» договоры об аренде.

После этого Ряполов отошел поговорить с арендодателем, который затем объявил Удоту, что договор расторгнут. Теперь «Голос» вынужден срочно искать новое помещение.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в курсе проблемы «Голоса» с арендой помещений, и выразила надежду на то, что ее удастся решить. Как отмечает «Интерфакс», Памфилова пообещала помочь «Голосу».

Понимаете, — извиняющимся тоном говорит арендодатель по телефону — к нам пришли, и простым текстом сказали что «вы не должны провести это мероприятие иначе вам будет плохо. Люди в погонах».

Голос
Движение в защиту прав избирателей «Голос» создано на базе одноименной ассоциации, которая в 2013 году была принудительно включена Минюстом в список иностранных агентов.

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