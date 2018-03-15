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Верховный суд не нашел дискриминации в «майских указах» о повышении зарплаты соцработникам

Коммерсант
07:17, 15 марта 2018
Надежный источник

Верховный суд РФ не нашел нарушений в «майских указах» президента РФ, касающихся повышения зарплаты работникам сферы социального обслуживания. Под действие указов попала лишь пятая часть работников соцобслуживания, что заставило одного из них — социального юрисконсульта Федора Чертовского из Саратова — обратиться в Верховный суд, пишет «Коммерсант».

Истец указывал, что в сфере образования, здравоохранения, культуры зарплата была повышена всем высококвалифицированным работникам, а в сфере соцобслуживания заработная плата увеличена лишь по одной профессии — соцработник. Высоквалифицированные специалисты прибавку не получили, что, по мнению Чертовского, являлось дискриминацией.

Представители президента РФ в пояснении, направленном в Верховный суд, в свою очередь подчеркнули, что речь в указе шла именно о соцработниках, а на другие категории, включая социальных юрисконсультов, его действие не распространялось. В повышении зарплат представителям лишь одной профессии, указывали они, дискриминации нет. 

Верховный суд, в итоге, поддержал ответчиков и иск отклонил. Чертовский намерен обжаловать это решение.

Представитель Генпрокуратуры РФ Лариса Мосалова поддержала эту позицию, отметив, что в российском законодательстве нет вышестоящих правовых актов, которые требуют от правительства РФ предусмотреть повышение зарплаты всем бюджетникам.

Коммерсант
«Майские указы» — это 11 документов, которые Владимир Путин подписал после инаугурации в мае 2012 года. В указах, в частности, шла речь о повышении зарплат работающим в бюджетной сфере. Например, зарплаты соцработников, согласно «майским указам», к 2018 году должны были составлять 100% от средней зарплаты в регионе.

Как выполняются «майские указы»

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