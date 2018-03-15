Верховный суд не нашел дискриминации в «майских указах» о повышении зарплаты соцработникам

Верховный суд РФ не нашел нарушений в «майских указах» президента РФ, касающихся повышения зарплаты работникам сферы социального обслуживания. Под действие указов попала лишь пятая часть работников соцобслуживания, что заставило одного из них — социального юрисконсульта Федора Чертовского из Саратова — обратиться в Верховный суд, пишет «Коммерсант».

Истец указывал, что в сфере образования, здравоохранения, культуры зарплата была повышена всем высококвалифицированным работникам, а в сфере соцобслуживания заработная плата увеличена лишь по одной профессии — соцработник. Высоквалифицированные специалисты прибавку не получили, что, по мнению Чертовского, являлось дискриминацией.

Представители президента РФ в пояснении, направленном в Верховный суд, в свою очередь подчеркнули, что речь в указе шла именно о соцработниках, а на другие категории, включая социальных юрисконсультов, его действие не распространялось. В повышении зарплат представителям лишь одной профессии, указывали они, дискриминации нет.

Верховный суд, в итоге, поддержал ответчиков и иск отклонил. Чертовский намерен обжаловать это решение.