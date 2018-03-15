В Подмосковье задержали бизнесмена по делу о нападении бродячих собак на людей
По делу о нападении стаи бродячих собак на людей в Истринском районе Московской области задержали индивидуального предпринимателя. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
У задержанного был заключен договор на отлов бродячих собак с администрацией Истринского района. По данным следствия, чиновники получили от жителей поселка Курсаково 34 жалобы на стаю бродячих собак, на основании чего отправили предпринимателю заявки на отлов. Мужчина утверждает, что не получал заявок.
В поселке Курсаково 11 марта было найдено тело 19-летнего молодого человека с рваными ранами, характерными для укусов собак. Позже с аналогичным повреждениями в больницу Курсаково поступила 24-летняя девушка. Следователи предполагают, что их обоих покусала одна и та же стая бродячих собак.
По факту нападений Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.